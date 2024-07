Eleições: Quem é Tõe de Xica, pioneiro que está na disputa pela prefeitura de Arraias e quer “retomada” da cidade

Por: Assessoria de Imprensa

Com uma trajetória marcada pela vida no campo com muito suor e aprendizado, o produtor rural Antonio Aires Costa, conhecido como Tõe da Xica, apelido em homenagem à saudosa líder feminina arraiana, está na disputa pela prefeitura de Arraias pelo PCdoB.

O pré-candidato tem movimentado a cidade e a opinião pública defendendo a retomada do conceito histórico de Arraias, bem como a evolução econômica e administrativa da cidade. “Arraias, infelizmente, virou uma cidade só de passagem e de serviços públicos, precisando de atenção. A Saúde urge por prioridade, a população indo embora por falta de renda e emprego, e tudo isso nos deixa indignados”, afirma.

Ele desponta como principal nome de oposição na cidade.

O ativista social conta que a cidade precisa urgentemente de um forte choque de gestão para impulsionar o turismo de verdade, voltar com os programas sociais e, principalmente resgatar o protagonismo de uma das principais cidades do sudeste. “Estamos conversando com as pessoas, ouvindo os segmentos, e como arraiano raiz comprometido com o futuro da cidade quero construir esse projeto de união por uma administração perto das pessoas, com orçamento que de fato gere benefícios para a cidade. Arraias precisa e pode muito mais. É um momento decisivo de sua história e estamos aqui à disposição da cidade para essa construção com base na força popular”.

Sobre Tõe de Xica

Tõe de Xica nasceu em 1958. Passou a infância na roça, foi produtor rural, ajudante de pedreiro e mestre de obras. Criou o movimento estudantil e cultural de Arraias. Idealizou e gerenciou em Arraias o maior projeto social “Campos Esperança”, que por cinco anos atendeu jovens e crianças no contraturno escolar, com resgate das tradições campeiras. Ativista de movimentos sociais. Escritor, autor dos contos “Sombra da liberdade” e “Faces de um sonho”.