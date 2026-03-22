Aliança de Peso: Eduardo Gomes consolida apoio de Sandoval Cardoso e fortalece chapa majoritária para 2026

Por Wesley Silas

PALMAS – O cenário político do Tocantins para as eleições de 2026 ganha robustez. Durante a celebração do aniversário do ex-governador Sandoval Cardoso, no último sábado, o senador Eduardo Gomes (PL) reafirmou a solidez de sua base de apoio ao reencontrar publicamente o aliado. O gesto não apenas celebra uma amizade histórica, mas sinaliza o fortalecimento do bloco que projeta a senadora Dorinha Seabra (UB) ao Governo do Estado e o deputado federal Carlos Gaguim (UB) como nome ao Senado, compondo a chapa majoritária ao lado de Gomes.

Eduardo Gomes destacou que a parceria com Sandoval Cardoso transcende o campo eleitoral, sendo pautada por uma trajetória de cooperação iniciada ainda em 2014. Para o senador, o retorno de Sandoval ao debate público é um reforço estratégico para o projeto de desenvolvimento do estado.

“Sandoval e eu trilhamos caminhos convergentes há anos. Estivemos juntos em momentos decisivos para o Tocantins e, agora, voltamos a somar forças com o mesmo propósito: trabalhar pelo crescimento da nossa região”, pontuou o parlamentar.

Articulação e Perspectiva

A movimentação política em torno do nome de Eduardo Gomes para a reeleição ganha tração com a unidade do grupo. A aliança entre o PL e o União Brasil desenha um palanque de alta capilaridade, unindo a influência de Gomes no cenário nacional à força executiva e legislativa de Dorinha e Gaguim.

Gomes enfatizou que o diálogo atual foca na construção de soluções estruturantes para o Tocantins. “Mais do que uma convergência partidária, esta é uma relação de confiança e compromisso com o cidadão. Seguimos unidos, dialogando sobre os caminhos que garantam um futuro próspero e responsável para o nosso estado rumo a 2026”, concluiu.

Com o apoio de lideranças experientes como Sandoval Cardoso, o grupo liderado por Gomes, Dorinha e Gaguim se posiciona como a principal força de aglutinação política no estado, priorizando a estabilidade e a continuidade de investimentos que transformem a realidade dos tocantinenses.