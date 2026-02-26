Fechar menu
Aliança em construção: Carlesse e Gutierres negociam evento de filiação do PSD e reforço na região Sul

Por

Por Wesley Silas

O ex-governador Mauro Carlesse (PSD) e o deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) se reuniram recentemente para discutir estratégias eleitorais do PSD e os encaminhamentos da janela partidária deste ano.

O encontro ocorreu após declaração pública de Gutierres, em recente entrevista, sobre a possibilidade de uma composição política entre os dois, com o objetivo de fortalecer a representação da região Sul na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. A articulação prevê a tentativa de reeleição de Gutierres à Assembleia e a candidatura de Carlesse a deputado federal.

Ao Portal Atitude, Gutierres informou que a reunião mais recente teve como foco a preparação de um grande evento do PSD, previsto para o mês de março, no qual deve ser oficializada a filiação de novas lideranças. Embora atualmente filiado ao PDT, o deputado já admite a possibilidade de migrar para o PSD durante a janela partidária.

“A conversa que tivemos foi sobre a organização do evento do PSD em março, ocasião em que deverá ser formalizada a filiação  partidária de Carlesse ao partido”, afirmou Gutierres Torquato ao Portal Atitude.

