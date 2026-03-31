Bastidores: Carlesse avalia disputar o Senado e movimenta bastidores na reta final da janela partidária

A corrida pelas duas vagas ao Senado Federal no Tocantins ampliou de forma significativa o número de pré-candidaturas e abriu espaço para movimentos estratégicos nos bastidores. Diante desse cenário, o Portal Atitude apurou, com fontes próximas ao grupo político do ex-governador Mauro Carlesse (PSD), que ele avalia seriamente mudar o rumo de sua atuação eleitoral.

Por Wesley Silas

Inicialmente posicionado como pré-candidato a deputado federal, Carlesse considera migrar para a disputa ao Senado. Caso a decisão se confirme, o pleito poderá ficar mais competitivos, com a possibilidade de reunir entre seis e oito postulantes às duas cadeiras em jogo. Esse número pode aumentar caso o ex-senador Ataídes Oliveira(Novo), também pré-candidato ao governo estadual, opte por lançar dois nomes ao Senado.

A eventual mudança de estratégia de Carlesse produz efeitos diretos dentro do PSD no Tocantins. A chapa de candidatos à Câmara Federal tende a perder densidade política, uma vez que o ex-governador é uma das principais lideranças da legenda no Estado, presidida por Laurez Moreira. Ao mesmo tempo, abre-se a possibilidade de uma composição com o senador Irajá Abreu, o que pode alterar o equilíbrio de forças na disputa majoritária.

A proximidade do fechamento da janela partidária, em 4 de abril, intensifica as articulações e expõe um cenário político marcado por reconfigurações rápidas e decisões pragmáticas. No Tocantins, a disputa ao Senado se consolida como o principal eixo de reorganização das forças políticas, com lideranças reposicionando suas candidaturas de acordo com conveniências eleitorais e cálculos de viabilidade.

Esse movimento revela não apenas a fragmentação do campo político, mas também a fragilidade de alianças duradouras, substituídas por estratégias de curto prazo. Até o encerramento da janela, novas mudanças permanecem no horizonte e devem redesenhar, mais uma vez, o tabuleiro eleitoral no Estado.