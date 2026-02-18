Carnaval expõe articulações de Laurez Moreira com aposta no segmentos religiosos no Tocantins

Por Redação

O vice-governador e pré-candidato ao governo do Tocantins, Laurez Moreira (PS), encerrou na terça-feira, 17, a agenda de Carnaval com presença no segundo dia do Capital da Fé, em Palmas. A participação no evento, voltado ao público evangélico e a famílias que optam por programação religiosa no período carnavalesco, reforçou a estratégia de aproximação de Laurez com lideranças e bases religiosas em ano pré-eleitoral.

Nos últimos dias, o vice-governador percorreu municípios como Porto Nacional, Formoso do Araguaia, Gurupi, Arraias e Dianópolis. Oficialmente, as agendas foram apresentadas como cumprimento de compromissos institucionais e participação em celebrações culturais e religiosas. Na prática, os deslocamentos têm sido vistos por aliados e adversários como etapa de consolidação do nome de Laurez junto a diferentes segmentos do eleitorado, especialmente em regiões onde o voto ligado a igrejas tem peso significativo.

No Capital da Fé, em Palmas, Laurez manteve conversas reservadas com pastores, lideranças comunitárias e articuladores políticos. Interlocutores ouvidos pela reportagem avaliam que a presença constante do vice-governador em eventos religiosos durante o Carnaval integra um roteiro de exposição calculada, num momento em que partidos e grupos políticos ainda testam nomes e alianças para a disputa ao Palácio Araguaia.

Em fala pública durante o evento, Laurez agradeceu a acolhida recebida nas cidades visitadas e ressaltou a importância de garantir espaço para quem prefere programações religiosas no período carnavalesco. Segundo ele, é papel do poder público apoiar diferentes formas de celebração e manifestações culturais e de fé presentes no estado.

A agenda de Carnaval de Laurez, encerrada no Capital da Fé, reforça o movimento de antecipação do debate eleitoral no Tocantins. Enquanto mantém a linha de discurso institucional, o vice-governador aproveita o calendário festivo e religioso para intensificar contato com bases municipais, testar discursos e medir a receptividade ao seu nome em diferentes regiões do estado.