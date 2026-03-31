Cinco titulares do Governo do Tocantins deixam cargos para disputar eleições pelo Republicanos

Gestores do Estado entregam cargos nesta quarta-feira, 1º de abril; prazo para a desincompatibilização de cargos públicos para disputar as eleições termina no sábado, 4

por Redação

Nesta quarta-feira, 1º de abril, cinco titulares de secretarias e autarquias e um secretário executivo do Governo do Tocantins deixam suas pastas para concorrer a algum cargo nas eleições de outubro pelo Republicanos. As saídas seguem o calendário legal de desincompatibilização, que se encerra neste sábado, 4 de abril, e reforçam a movimentação política no estado, especialmente entre os candidatos da base governista.

Entre eles está o secretário da Educação (Seduc), Fábio Vaz, que é pré-candidato a deputado federal. Também na corrida por uma vaga na Câmara dos Deputados está Atos Gomes, que deixa a Secretaria de Esportes e Juventude (Seju).Outro nome de peso é o do comandante-geral da Polícia Militar (PMTO), Márcio Barbosa, que igualmente entra na disputa por uma cadeira de deputado federal.

Já no campo estadual, a secretária de Estado da Governadoria, Kátia Chaves, se desincompatibiliza para concorrer ao cargo de deputada estadual. O secretário extraordinário de Políticas de Governo Descentralizadas, Wellington Ferreira de Medeiros, conhecido como Pastor Wellington, também deixa a função para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Soma-se ao grupo o secretário executivo da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Elenil da Penha, que também será candidato a deputado estadual pela sigla comandada no Tocantins pelo governador Wanderlei Barbosa.

União Brasil

Ainda pela base governista, também deixam os cargos o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT), Professor Adriano Rodrigues, candidato a deputado estadual, e o secretário extraordinário de Ações Governamentais, Lázaro Botelho, que disputará vaga de deputado federal. Ambos pelo União Brasil.

Nos bastidores, a expectativa é de que novas mudanças na estrutura do governo ocorram para acomodar os substitutos e manter o funcionamento da máquina pública durante o período eleitoral.