Com apoio de Wanderlei Barbosa e prefeitos, Professora Dorinha oficializa pré-candidatura ao Governo

O cenário político do Tocantins teve uma movimentação estratégica nesta sexta-feira (27), em Palmas. Durante encontro que reuniu representantes de siglas como União Brasil, PL, Republicanos, Progressistas e PRD, a senadora Professora Dorinha oficializou sua pré-candidatura ao Governo do Estado. O evento contou com a presença de mais de 110 prefeitos, além de deputados federais e estaduais.

Alinhamento Político e Base de Apoio

O governador Wanderlei Barbosa declarou apoio formal à parlamentar, ressaltando a confiança na continuidade da atual gestão. Segundo Barbosa, a trajetória da senadora na área da educação e sua experiência administrativa a qualificam para a sucessão.

Em seu discurso, Dorinha enfatizou a municipalidade e o planejamento como pilares de sua proposta. “O foco é ouvir quem está na ponta para entender as demandas reais. Nossa construção para o estado começa com o diálogo com prefeitos e lideranças locais”, pontuou a senadora.

Representatividade Feminina

Um dos pontos centrais das falas durante o evento foi a possibilidade de o Tocantins eleger sua primeira governadora. A primeira-dama Karynne Sotero e as deputadas Vanda Monteiro e Janad Valcari reforçaram a viabilidade eleitoral da candidatura feminina, destacando a mobilização do eleitorado composto majoritariamente por mulheres.

Articulação no Senado e Prefeituras

O senador Eduardo Gomes também endossou o projeto, destacando a experiência técnica de Dorinha em cargos eletivos e no Executivo. No plano municipal, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, citaram os resultados da atuação parlamentar da senadora como credencial para a disputa majoritária.

O evento serviu para consolidar a união de uma frente partidária que busca manter o alinhamento com a atual gestão do Palácio Araguaia nas eleições de 2026.