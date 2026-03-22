Com meta de eleger 6 deputados estaduais e até 03 Federais, Senador Eduardo Gomes lidera articulação do PL e projeta crescimento de bancadas no Tocantins

Às vésperas do prazo final de filiações partidárias, em 4 de abril, o vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, intensificou a articulação política do partido e consolidou metas para ampliação das bancadas estadual e federal.

Por Redação

O senador explicou que a sigla tem conduzido o processo de filiação com critério e equilíbrio, priorizando a formação de chapas competitivas sem gerar conflitos internos. “Estamos recebendo aqueles que querem participar, com atenção para não criar desconforto dentro da própria chapa”, afirmou.

No Tocantins, Eduardo Gomes posiciona o PL dentro de uma aliança majoritária que reúne a senadora Dorinha Seabra, o deputado Carlos Gaguim e o governador Wanderlei Barbosa, além de outras lideranças políticas.



Eduardo Gomes destacou que o PL vive um dos momentos de maior crescimento no país, com recorde recente de filiações, e deve alcançar ainda nesta semana a maior bancada do Senado, com previsão de 20 senadores. O cenário nacional, impulsionado pela pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, fortalece a estratégia do partido no estado.

Eduardo Gomes estabeleceu como meta eleger até seis deputados estaduais e entre dois e três deputados federais, além de consolidar uma base com até cinco parlamentares de mandato. O senador ressaltou que o planejamento considera a atuação conjunta com os partidos aliados dentro da coligação, respeitando os espaços e a construção política de cada legenda.

A articulação envolve siglas como União Brasil, Republicanos e Podemos, em alinhamento com o projeto majoritário no Tocantins. “Estamos trabalhando com tranquilidade, serenidade e responsabilidade para garantir os mandatos e fortalecer o grupo político”, concluiu Eduardo Gomes.