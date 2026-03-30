Deputado Dr Danilo Alencar se filia ao MDB e reverência força história da sigla em Paraíso e no Tocantins

Por Redação

O deputado estadual Dr Danilo Alencar se filiou na manhã desta segunda-feira, dia 30, no MDB do Tocantins. “A ficha foi assinada na casa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres, e na presença do deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado Vicentinho Júnior.

O MDB representa uma força política histórica em Paraíso do Tocantins, consolidada por lideranças marcantes como o ex-governador e ex-prefeito Moisés Avelino. Hoje, representada pelo jovem prefeito Celso Morais, que tem feito uma ótima gestão e vem se consolidando cada vez mais como grande lider”, afirmou o deputado.

O parlamentar destacou que a decisão foi tomada em razão do simbolismo do partido, o projeto para o Estado e a importância histórica da sigla no Tocantins. “É uma honra poder empunhar esta bandeira e ao lado desses companheiros trilhar uma nova e vibrante caminhada pela melhoria da vida dos paraisenses, de todo o Vale do Araguaia e do Tocantins. O projeto do grupo é o que eu desejo para o Estado, ou seja, um Tocantins para todos, com mais qualidade de vida e respeito aos cidadãos”, comentou.

Quadro que agrega

O presidente do MDB no Tocantins, deputado Alexandre Guimarães, afirmou que a adesão do deputado Dr Danilo fortalece ainda mais o grupo. “Dr Danilo representa uma força enorme em termos de trabalho, tanto na vida profissional como na condição de parlamentar. Um quadro que agrega muito para o nosso grupo. Paraíso, Vale do Araguaia e Tocantins ganham muito com a sua chegada”, disse.

Novo momento

Já Amélio Cayres, que vai se filiar ao MDB nesta terça, deu as boas-vindas aos colegas de Assembleia. “É uma importante conquista para o nosso grupo. Um companheiro de toda hora que fortalece a nossa intenção de proporcionar ao tocantinense um novo momento”, declarou.

Compromisso

Já Vicentinho Júnior ressaltou o significado da vinda do recém-filiado ao grupo. “Me vem à mente uma linda história que nasceu em Paraíso, com o saudoso dr Moisés Avelino. História de luta, de trabalho e respeito a nossas origens, aos pioneiros e a todos que chegaram aqui para transformar este Estado no que se transformou. E vai ficar ainda melhor. E melhor para todos. Este é o nosso compromisso”, finalizou.