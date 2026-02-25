Dimas fala sobre corrida ao Governo e cita Eduardo Gomes: “na base governista, é o único que pode aglutinar correntes internas”

Dimas foi o convidado do programa Conexão Total e também comentou sobre o trabalho que desenvolveu como secretário da prefeitura e Governo do Estado em 2025

Por Redação

Em entrevista ao programa Conexão Total, da rádio Conexão FM, o ex-prefeito de Araguaína, e um dos principais lideres do Tocantins, Ronaldo Dimas, fez uma análise direta do cenário político estadual e apontou o senador Eduardo Gomes (PL) como um nome com capacidade de diálogo dentro do grupo governista.

Em conversa com o jornalista Marcelo Abrantes, Dimas relembrou a gestão que comandou em Araguaína, destacando o ciclo de obras estruturantes que redesenhou a cidade, com investimentos em mobilidade, infraestrutura urbana e planejamento estratégico. Segundo ele, o Estado precisa resgatar capacidade de organização e planejamento.

“Como secretário de Planejamento e Orçamento do Estado, eu vi por dentro que é possível fazer muita coisa. Não é tão difícil assim. O Tocantins tem um potencial enorme. O que falta é organização, método e responsabilidade na condução da máquina pública. Infelizmente, o Estado se perdeu em meio a uma desordem administrativa”, afirmou.

Dimas atuou como secretário de Planejamento e Orçamento na gestão do governador Laurez Moreira em 2025, além de ter exercido a função de secretário de Planejamento Urbano na administração do prefeito Eduardo Siqueira Campos, em Palmas. No período, participou da estruturação de projetos considerados estratégicos para a capital, voltados à expansão urbana, modernização administrativa e organização territorial, como o Parque Urbano dos Pioneiros, projetado para ser o maior da região Norte do Brasil.

O ponto central da entrevista, no entanto, foi a avaliação política sobre o futuro do Estado. Para Dimas, o senador Eduardo Gomes reúne qualidades decisivas para uma eventual disputa ao Governo. “Eduardo Gomes tem capacidade de articulação em Brasília, trânsito político nacional e habilidade de diálogo impressionante. O Tocantins precisa de alguém que consiga alinhar Estado e União, destravar investimentos e reorganizar prioridades. Ele tem perfil para governar ”, declarou.

Ronaldo Dimas também afirmou que segue analisando o cenário político e não descarta a possibilidade de sair candidato em 2026. “Estamos avaliando tudo com muita calma. Recebi o convite da Renata Abreu (Presidente nacional do Podemos) para fazer parte da legenda e vejo sim com bons olhos. Estamos tranquilos e na hora certa ,iremos definir”, comentou.