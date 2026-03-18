Eduardo Siqueira Campos assume presidência do Podemos no Tocantins em agenda partidária em Brasília

Encontro desta quarta-feira também marca a filiação do ex-governador Sandoval Cardoso e do ex-deputado federal Osires Damaso ao partido.



Por Redação

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, oficializou nesta quarta-feira, 18, como presidente regional do Podemos no Tocantins, durante agenda partidária realizada em Brasília (DF). O encontro contou com a presença da presidente nacional da sigla, deputada federal Renata Abreu, e marcou também a filiação ao partido do ex-governador Sandoval Cardoso e do ex-deputado federal Osires Damaso.

O movimento faz parte da reorganização do partido no Tocantins e busca fortalecer a presença da legenda no estado.

Ao comentar o encontro, Eduardo destacou a importância da atividade partidária e da articulação política para fortalecer os municípios.

“A atividade partidária é fundamental. Ter um partido estruturado e com representação fortalece a articulação política e amplia a capacidade de trazer investimentos importantes para o desenvolvimento das cidades”, afirmou.

Política também fortalece a gestão

O prefeito Eduardo Siqueira Campos também ressaltou que a articulação política tem impacto direto na gestão pública, especialmente na captação de emendas parlamentares para investimentos em infraestrutura e serviços nas cidades.

Segundo ele, a presença de parlamentares aliados facilita a destinação de recursos para obras e projetos.

“Sem deputados que possam ajudar a trazer emendas, os municípios enfrentam mais dificuldades para realizar investimentos. Fortalecer a representação política também significa ampliar as condições de desenvolvimento das cidades”, pontuou.