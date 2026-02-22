Em ato reservado em casa da família, Vicentinho Júnior é lançado como pré-candidato ao governo do Tocantins no Bico do Papagaio

Encontro contou a presença presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres, que também é pré-candidato ao governo; ex-prefeitos e vereadores de diferentes cidades do Bico do Papagaio

Por Redação

Em um encontro político realizado em sua residência, em São Miguel do Tocantins, no Bico do Papagaio, o deputado federal Vicentinho Júnior (PL) foi lançado, na noite de sábado (21), como pré-candidato ao governo do Tocantins. A reunião, de caráter simbólico, reuniu prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças da região, além de moradores do município, e expôs a movimentação de bastidores em torno da sucessão estadual, com foco na construção de uma candidatura com base no extremo norte do Estado.

Ao discursar, Vicentinho Júnior afirmou que sua pré-candidatura busca representar segmentos que, segundo ele, se sentem “invisíveis, silenciosos e indignados” em várias regiões do Tocantins, com ênfase no Bico do Papagaio. Ele lembrou que encerra, em dezembro deste ano, 12 anos de mandato como deputado federal e sinalizou que pretende disputar o comando do Executivo estadual em 2026.

O parlamentar ressaltou o simbolismo de oficializar a pré-candidatura em sua casa, em São Miguel, enfatizando suas origens na região. Para aliados presentes, o gesto foi lido como uma mensagem política de que o Bico pretende ter um nome próprio na disputa pelo governo, e não apenas participar como coadjuvante em chapas encabeçadas por outras regiões do Estado.

Durante o encontro, Vicentinho criticou a atual gestão estadual em áreas como saúde pública e concursos, afirmando que há insatisfação com a forma de atendimento nos hospitais regionais e no Hospital Geral de Palmas (HGP), além de apontar o que considera uso político de anúncios de certames. Ele também mencionou a necessidade de reduzir interferências político-partidárias na área da saúde e em contratações de pessoal.

Ao tratar da segurança pública, o pré-candidato disse que pretende defender um modelo de política de segurança que tenha a região do Bico como prioridade nas ações de estruturação e combate à criminalidade, com a proposta de torná-la referência no Estado.

Articulação regional

A presença de prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de diferentes cidades do Bico do Papagaio e de outras regiões sinalizou a fase inicial de costura de alianças em torno do projeto. O encontro funcionou como um teste de força da pré-candidatura dentro do grupo político de Vicentinho Júnior e como recado ao cenário estadual de que o Bico busca ampliar seu espaço na definição das chapas majoritárias.

Participantes

Entre as lideranças presentes estiveram o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres, acompanhado da esposa, Genecí Pepértua dos Santos, e do filho, o pré-candidato a deputado estadual Raul Cayres.

Também participaram os prefeitos:

– Max Barbosa (Araguanã)

– Cleiton Paulo (Nazaré)

– João Victor Borges (Muricilândia)

– Alberto Moreira (São Miguel do Tocantins)

– Lucilene Brito (Buriti), acompanhada do esposo, Mazinho Caires, e comitiva de vereadores

– Paulinho do Bonifácio (Tocantinópolis), pré-candidato a deputado estadual

– Agnon Gomes (Sampaio), com o vice-prefeito Vitor Furlan e vereadores

– Roni Teodoro (Augustinópolis), com a primeira-dama Sângela

– Lideranças de Luzinópolis, entre elas Antônio Novato e Ari Almeida

– Igor Neves e lideranças de Itaguatins

Entre os ex-prefeitos, marcaram presença:

– Eduardo Sobrinho (Piraquê)

– Alessandro Borges (Muricilândia)

– Marlen Rodrigues (São Félix)

– Eurípedes Lourenço de Melo, o Lipe (Riachinho), ex-presidente da Associação dos Municípios do Bico do Papagaio (Ambip)

– Valdemar Nepomuceno (Ananás)

A vereadora Irene Vasconcelos (São Miguel do Tocantins), além de outros vereadores e ex-vereadores de diversas cidades do Bico, também compareceram, assim como moradores da região, que acompanharam os discursos e conversas reservadas que marcaram o início da pré-campanha de Vicentinho Júnior no extremo norte do Tocantins.