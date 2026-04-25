Em Barra do Ouro, Carlos Gaguim sinaliza reaproximação com Professora Dorinha e Eduardo Gomes

O cenário político do Tocantins registrou um novo movimento de alinhamento na noite desta sexta-feira (24). Durante o aniversário de Barra do Ouro, no norte do estado, o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Carlos Gaguim (UB), participou da agenda oficial ao lado da senadora e pré-candidata ao Governo, Professora Dorinha (UB), e do senador Eduardo Gomes (PL).

A presença conjunta marca uma mudança de tom na articulação da chapa majoritária. Recentemente, Gaguim havia manifestado uma postura de independência quanto à sua participação no grupo, o que gerou incertezas sobre a unidade governista. A integração no evento municipal indica uma retomada do diálogo entre as principais lideranças do bloco.

Recursos e gestão Municipal

Durante a solenidade, Professora Dorinha destacou a destinação de cerca de R$ 5 milhões em recursos para o município, voltados a setores como infraestrutura e habitação. A parlamentar pontuou a execução de projetos de asfalto e a viabilização de 20 unidades habitacionais em parceria com a prefeitura.

“A gestão municipal tem sido eficiente na busca por investimentos. Já iniciamos o projeto de moradias e o objetivo é ampliar esse suporte para Barra do Ouro”, afirmou a senadora.

A prefeita Nélida reforçou a importância das parcerias institucionais para a continuidade dos serviços públicos e o desenvolvimento de projetos estruturantes na cidade.