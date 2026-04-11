Em entrevista, Luana Nunes destaca gestão técnica e experiência administrativa na saúde

por Redação

Em entrevista à Rádio Master FM nesta sexta-feira (10), em Gurupi, a pré-candidata a deputada federal Luana Nunes discutiu a relação entre a experiência profissional e a gestão pública. Durante a conversa, a médica enfatizou que a eficiência administrativa é o caminho para otimizar os serviços prestados à comunidade.

Luana, que possui especialização em endocrinologia, afirmou que sua formação técnica auxilia na compreensão dos gargalos do setor. Ela mencionou que o período em que esteve à frente de pastas municipais permitiu uma visão mais ampla das demandas sociais.

Gestão e Saúde

Ao comentar sobre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi, a pré-candidata citou a integração com a universidade como um ponto positivo. Segundo ela, a parceria ajudou a qualificar o fluxo de atendimento e a organizar os serviços oferecidos.

“Quando há um propósito definido, as decisões tornam-se mais assertivas. A eficiência na gestão é fundamental para garantir que os serviços públicos alcancem quem realmente precisa”, declarou.

Experiência Multissetorial

Além da saúde, Luana relembrou sua passagem pela área de assistência social. Para a pré-candidata, essa vivência anterior foi importante para desenvolver uma visão estratégica sobre as políticas públicas, unindo o conhecimento técnico à necessidade de resultados práticos para a população.