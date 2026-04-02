Empresário de tecnologia, Iratã Abreu se filia ao PSDB e anuncia pré-candidatura a deputado federal com foco em inovação

Por Redação

O empresário Iratã Abreu oficializou sua filiação ao PSDB e confirmou sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2026, marcando seu retorno à vida pública, com o propósito de trabalhar pela melhoria gestão pública, inovação e desenvolvimento do Tocantins.

Após um mandato como vereador de Palmas, entre os anos 2013 e 2016, Iratã tomou uma decisão incomum no meio político: deixou a vida pública para empreender. No setor de tecnologia, construiu uma trajetória sólida. Acreditou no Tocantins, investiu na consolidação da empresa e na qualificação de centenas de profissionais e construiu a maior empresa de tecnologia do Estado, responsável por mais de 400 empregos diretos e por soluções que hoje atendem 25 estados brasileiros e outros países no mundo.

“Empreender ensina o que política nenhum ensina. Foi no dia a dia, enfrentando desafios reais, que eu entendi o que precisa mudar para o Tocantins avançar”, afirma.

O pré-candidato do PSDB ao Governo do Estado, Vicentinho Júnior, destacou a importância de ter Iratã no projeto. “Seu conhecimento e atuação na área de tecnologia, de suma importância para a sociedade, vão ajudar muito o Tocantins não só em Brasília, mas conosco aqui no Estado”, completou.

Filho da ex-senadora e ex-ministra da Agricultura Kátia Abreu e irmão do senador Irajá Silvestre, Iratã construiu um caminho próprio. Sua volta à política representa um novo ciclo — não de continuidade, mas de evolução. “Eu cresci dentro da política, vi muitos acertos e muita coisa que precisa melhorar. Saí, fui empreender e agora volto mais preparado. O Tocantins precisa evoluir e a política precisa acompanhar essa evolução”, destacou Iratã.

A decisão pelo PSDB foi pautada por coerência estratégica. Segundo Iratã, o partido oferece as condições necessárias para uma candidatura competitiva e alinhada a um projeto de futuro para o Estado. “Não se trata apenas de disputar uma eleição, mas de ter condições reais de representar o Tocantins alcançando os resultados que a população precisa”, pontuou.

No cenário eleitoral, Iratã reconhece que estará em partido distinto do irmão, mas manterá seu compromisso de apoio pessoal à reeleição do senador Irajá (PSD). “Estamos em partidos políticos diferentes neste momento e isso é natural na democracia. O mais importante é que querem o melhor para o Tocantins. Os laços familiares entre nós são sólidos e maduros para entender essa circunstância e ele terá meu total apoio pessoal”, afirmou.

Com uma postura política inovadora, Iratã se posiciona como uma nova liderança que alia experiência prática à visão de futuro. Sua proposta é clara: menos discurso e mais resultado, com foco em inovação, geração de oportunidades e modernização do Estado.

“O Tocantins tem potencial, mas ainda vive abaixo do que pode alcançar. Se não modernizarmos agora, vamos continuar perdendo oportunidades, investimentos e o nosso futuro”, concluiu.