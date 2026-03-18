Entrada de Eduardo Fortes ao partido Republicanos fortalece grupo governista estadual

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa recebeu, na manhã desta quarta-feira (18), no Palácio Araguaia, o deputado estadual Eduardo Fortes, acompanhado do empresário Oswaldo Stival, para tratar da filiação de Fortes ao partido Republicanos, com foco na disputa das eleições deste ano.

Durante o encontro, ficou consolidado o avanço das articulações para a adesão do parlamentar à nova sigla, em um gesto que reforça ainda mais a sua proximidade com o grupo governista. A filiação foi abonada por Oswaldo Stival, figura de destaque no cenário empresarial e político, fortalecendo ainda mais o movimento.

Aliado próximo do governador, Eduardo Fortes deve disputar a reeleição mantendo alinhamento direto com a base de Wanderlei Barbosa, consolidando sua posição como uma das principais lideranças políticas do estado, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, onde possui forte representatividade.

Em declaração, Fortes destacou o momento como estratégico para o futuro político e para o desenvolvimento do Tocantins. “Esse é um passo importante na construção de um projeto sólido, alinhado com o governador Wanderlei Barbosa, pensando no crescimento do Tocantins e no fortalecimento das regiões que represento. Seguimos firmes, com responsabilidade e compromisso com a nossa população”, comentou o deputado.

A movimentação é vista nos bastidores como um reforço significativo na base governista e sinaliza uma disputa eleitoral ainda mais competitiva, com Fortes consolidando apoio político e ampliando sua articulação para mais um mandato na Assembleia Legislativa.

Ascom