Habilidade e Trânsito Livre: Irajá usa estratégia de ponto de equilíbrio entre diferentes grupos políticos

Por Wesley Silas

O cenário sucessório de 2026 no Tocantins destaca o senador Irajá entre as figuras centrais de equilíbrio e articulação. Com um histórico de entregas que alcança os 139 municípios do estado, o parlamentar agora exerce sua maturidade política para unir forças que, à primeira vista, parecem distintas, mas que convergem no objetivo de fortalecer o Tocantins.

Equilíbrio e Habilidade Política

A reeleição de Irajá tem demonstrado ser pautada por uma diplomacia eficaz. Sem alarde, o senador transita com naturalidade entre pilares estratégicos: mantém a coesão partidária com o vice-governador Laurez Moreira (PSD), preserva laços fundamentais com o grupo liderado Vicentinho Júnior (PSDB), que tem o seu irmão Iratã Abreu como pré-candidato a Federal, e mantém o canal aberto com a influência nacional de sua mãe, Kátia Abreu.

Diferente de visões que apontam conflito, a postura de Irajá reflete a máxima de que a boa política é, essencialmente, a capacidade de dialogar. Em vez de escolher exclusividades, o senador constrói pontes.

O Modelo de autonomia e respeito regional

A estratégia encontra respaldo na própria estrutura do PSD nacional. Sob a gestão de Gilberto Kassab, o partido se consolidou como uma legenda que respeita as peculiaridades estaduais. Essa “liberdade total” mencionada por lideranças nacionais permite que Irajá não precise se isolar em nichos ideológicos.

Enquanto em estados como a Bahia o PSD assume um alinhamento total ao Governo Federal, no Tocantins, Irajá utiliza essa autonomia para ser um senador municipalista. Sua atuação permite atrair desde o setor produtivo do agronegócio até as bases que priorizam as políticas sociais, unificando o discurso em torno do desenvolvimento regional.

Ponto de Convergência

O grande diferencial desta pré-campanha é a transformação de potenciais resistências em oportunidades de aliança. Ao contrário de outras figuras políticas que enfrentam dificuldades para conciliar palanques, Irajá demonstra habilidade para ser o ponto de encontro entre:

A máquina experiência de Laurez Moreira ;

A força do agro e as bases municipais de Paulo Antônio de Lima que assumiu o cargo de superintendente de Agricultura e Pecuária no Tocantins, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A interlocução federal e a história política de Kátia Abreu.

Consolidação do Projeto

Para o eleitorado, o que se apresenta não é um “nó” político, mas uma solução de continuidade. A entrega de obras e recursos em todos os municípios confere a Irajá o selo de pragmatismo que o eleitor tocantinense valoriza.

O desafio de 2026, portanto, deixa de ser uma disputa de palanques para se tornar a confirmação de um modelo que prioriza o Tocantins acima das divisões partidárias. Irajá não busca apenas o voto; ele consolida uma frente ampla em defesa dos interesses do estado.