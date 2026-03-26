Josi Nunes avalia afastamento da Prefeitura para consolidar candidatura de Luana Nunes à Câmara Federal

Por Wesley Silas

PALMAS – A prefeita de Gurupi e presidente estadual do União Brasil Mulher, Josi Nunes, cumpre agenda na capital para prestigiar o 2º Encontro de Vereadores e Servidores das Câmaras Municipais, realizado pela Associação das Câmaras Municipais (ASSCAM). O evento marca um momento estratégico de articulação política para o grupo da gestora e da filiação da médica, secretária municipal de Saúde, Luana Nunes ao União Brasil onde pretende disputar o cargo de Deputada Federal

Acompanhada da filha, Luana Nunes (Podemos), a prefeita antecipou movimentos importantes para o pleito deste ano. Luana se filia oficialmente nesta sexta-feira (25) ao União Brasil, durante ato liderado pela senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha.

“Como presidente do União Brasil Mulher, organizo este movimento para fortalecer a participação feminina e apoiar o projeto de termos nossa primeira governadora”, afirmou Josi Nunes.

A gestora destacou que, das 25 prefeitas que administram municípios tocantinenses, 22 já declararam apoio à senadora Dorinha, consolidando uma frente feminina expressiva no Estado.

Protagonismo Feminino e Alianças

Luana Nunes, atual secretária municipal de Saúde e pré-candidata a deputada federal, enfatizou que sua escolha pelo União Brasil baseia-se na convergência de propósitos e nos laços estreitos com as lideranças da legenda.

“Temos uma amizade sólida com o deputado Carlos Gaguim e com a senadora Dorinha. É fundamental ampliar a representatividade feminina, especialmente porque o Tocantins hoje não possui mulheres na Câmara Federal. Entendemos nossas lutas e prioridades. Assim como a prefeita Josi foi minha inspiração, queremos inspirar outras mulheres a ocuparem seus espaços”, pontuou Luana.

Dedicação total à Campanha

O ponto alto da agenda foi a revelação de que Josi Nunes estuda se afastar temporariamente do comando da Prefeitura de Gurupi. Questionada pelo Portal Atitude, a prefeita confirmou que analisa a possibilidade de deixar o cargo para se dedicar integralmente à viabilização da candidatura da filha.

A movimentação repete um rito familiar de sucessão política. “Desejo estar imbuída na campanha da Luana. Da mesma forma que minha mãe, a ex-prefeita Dolores Nunes, me passou o bastão, trabalho para que o mesmo ocorra com a Luana. Ela é uma médica jovem, preparada e apaixonada pela missão de servir”, concluiu Josi.

Confira a entrevista: