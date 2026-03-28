Luana Nunes oficializa filiação ao União Brasil durante lançamento da pré-candidatura de Dorinha ao Governo

Nesta sexta-feira (27), a médica e Secretária Municipal de Saúde em Gurupi, Luana Nunes oficializou sua filiação ao União Brasil (UB) em evento realizado no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas. O ato ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura da senadora Professora Dorinha ao Governo do Tocantins.

Por Redação

A cerimônia contou com a presença de lideranças políticas, entre elas o senador Eduardo Gomes, o governador Wanderlei Barbosa e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes — que preside o União Brasil Mulher no estado. Também participaram o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), o deputado federal Carlos Gaguim, além de prefeitos e vereadores.

Em seu pronunciamento, Luana Nunes destacou o simbolismo de ingressar na legenda ao lado de Dorinha e mencionou a trajetória política de sua família. “Assumo o compromisso de dar continuidade a um trabalho iniciado pelos meus avós, Jacinto e Dolores, e reforço a importância de fortalecer este projeto coletivo para o Tocantins”, afirmou a pré-candidata a deputada federal.

Josi Nunes ressaltou a importância da representatividade feminina nos espaços de decisão, pontuando que a participação das mulheres contribui para o equilíbrio democrático.

Luana, que baseia sua pré-campanha na experiência acumulada na gestão pública e na medicina, reforçou que o projeto está sendo estruturado por meio do diálogo regional. “O objetivo é reunir contribuições para elaborar propostas viáveis que atendam às necessidades reais da população tocantinense”, concluiu.