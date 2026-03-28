MDB e PSDB articulam chapa com Amélio Cayres na vice de Vicentinho Jr. e forte apoio do segmento evangélico

Por Wesley Silas

(Com informações do jornalista Luiz Armando)

A política tocantinense registra uma movimentação estratégica nas últimas horas. Conforme apurado pelo jornalista Luiz Armando, o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres, selou acordo para se filiar ao MDB e compor, como vice, a chapa encabeçada pelo deputado federal Vicentinho Jr. (PSDB). A articulação, definida na noite da última sexta-feira em Palmas, conta ainda com o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB) como pré-candidato ao Senado.

O Fator Evangélico Um dos pilares da nova composição é a presença orgânica de lideranças da Assembleia de Deus. A segunda vaga para o Senado na chapa está reservada ao segmento religioso, com o nome do ex-deputado federal Amarildo Martins (Avante) sendo o mais cotado para a disputa.

A aliança ganha corpo com a provável migração do deputado federal Filipe Martins (PL) para o PSDB, consolidando a entrada do grupo liderado por Amarildo Martins na base de Vicentinho Jr. Esta aproximação é lida nos bastidores como um realinhamento de forças, motivado por descontentamentos com a atual condução do PL no estado e divergências ocorridas durante a última campanha na capital.

Cenário Partidário Com a janela partidária se encerrando na próxima sexta-feira, 3 de abril, Amélio Cayres deve oficializar sua entrada no MDB junto ao filho, Raul Cayres. A formalização da chapa completa está prevista para a próxima terça-feira.

A nova coalizão altera o tabuleiro eleitoral, criando um polo de oposição ao grupo formado por PSD, PSB e PDT, além de se distanciar da ala composta por Dorinha Seabra e Janad Valcari. Para os articuladores, a entrada oficial da Assembleia de Deus na chapa busca oferecer uma alternativa política pautada pelos princípios do segmento, diferenciando-se de alianças firmadas em pleitos anteriores.