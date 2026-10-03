“O Tocantins não pode arriscar o seu futuro”, afirma Eduardo Gomes no encerramento da campanha em Palmas

Senador destacou parceria com Wanderlei Barbosa, apoio a Professora Dorinha e agradeceu aos tocantinenses pela caminhada

Por Redação

Eduardo Gomes encerrou a campanha em Palmas na noite desta quinta-feira (1º), durante grande mobilização no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, na região sul da capital. Ao lado de Wanderlei Barbosa, Professora Dorinha e lideranças da coligação União pelo Tocantins, o senador agradeceu o apoio recebido durante a caminhada e reforçou seu compromisso com o futuro do Estado.

Em seu discurso, Eduardo destacou a parceria construída com Wanderlei e defendeu a continuidade do trabalho com Professora Dorinha no Governo do Tocantins. Também agradeceu às equipes, apoiadores e à juventude que percorreram os municípios durante a campanha.

“Estamos chegando ao fim de uma campanha e ao começo de um futuro glorioso. Foi uma caminhada fantástica, de muita amizade e entrega. O Tocantins não pode arriscar o seu futuro. Temos um presente coerente com Wanderlei Barbosa e teremos um futuro grandioso com Dorinha 44”, afirmou.

Na reta final, Eduardo também pediu apoio para sua reeleição ao Senado e defendeu que a coligação conquiste as duas vagas em disputa. Ao falar da eleição presidencial, reafirmou o voto em Flávio Bolsonaro, lembrando sua atuação como líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso e ações realizadas no Tocantins, como a implantação da Codevasf e os investimentos destinados ao Hospital de Amor.