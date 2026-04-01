Osires Damaso se filia ao PSDB de Vicentinho Júnior para disputar vaga na Câmara dos Deputados

“É com muita honra que recebemos Damaso em nosso PSDB. Com sua experiência, história e reconhecimento dos tocantinenses, sentimos que temos já a primeira vaga garantida na Câmara dos Deputados”, comemorou Vicentinho Júnior.

Por Redação

Com amplo histórico de mandatos como deputado estadual, federal, presidente da Assembleia Legislativa, gestor em secretarias de Estado e atuação reconhecida no meio empresarial, Osires Damaso é o mais novo integrante do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). A ficha de filiação foi assinada nesta quarta-feira, dia 1º, em Palmas (TO), durante reunião com o presidente da sigla no Tocantins, o pré-candidato ao governo do Estado Vicentinho Júnior.

“É com muita honra que recebemos Damaso em nosso PSDB. Com sua experiência, história e reconhecimento dos tocantinenses, sentimos que temos já a primeira vaga garantida na Câmara dos Deputados”, comemorou Vicentinho Júnior. “Damaso é muito forte politicamente. E sua chegada nos faz crer que podemos eleger de dois a três [deputados] federais. Isso é fruto de um trabalho constante de construção partidária, de grupo, de amigos e de gente que vem para somar conosco”, completou.

Contribuição com o Estado

De olho em uma das vagas na Câmara, em Brasília, Damaso falou com entusiasmo sobre sua pré-candidatura e por trilhar o caminho no grupo que tem até então Vicentinho como pré-candidato ao governo, o atual presidente da Assembleia, Amélio Cayres (pré-candidato a vice) e o deputado federal Alexandre Guimarães (pré-candidato ao Senado).

“Vejo que tenho muito ainda a contribuir com o Estado no Congresso. Me coloco à disposição dos amigos, dos eleitores do Tocantins nesta pré-candidatura. E a escolha desse grupo se deve, primeiramente, pelos ideais de cada um que está conosco, a confiança que temos neles e o que eles pensam como projeto para o Tocantins. É o que eu defendo, ou seja, um Estado mais justo, com oportunidade para todos, acesso a serviços públicos de qualidade e melhoria da qualidade de vida da nossa população”, disse.

História no Tocantins

De frentista e vendedor de peixe na feira, Osires Damaso tornou-se proprietário de um dos maiores supermercados do Estado e é empresário de sucesso no Tocantins. É natural de Campinorte (GO), mas desde os dois anos de idade é morador da cidade de Paraíso do Tocantins.

Em 2002 e 2006, candidatou-se a deputado estadual, ficando como suplente. Nesta condição em 2009, assumiu em definitivo uma vaga na Assembleia. Em 2010 se elegeu deputado estadual, sendo reeleito em 2014.

Foi presidente da Assembleia Legislativa por dois mandatos (eleito em 2013 e reeleito em 2015). No pleito de 2022, ele teve 41.113 votos (4,95%) para deputado federal, ficando na suplência. A quantidade de votos foi maior que alguns eleitos e só não assumiu como titular por causa do chamado quociente eleitoral.

Também exerceu funções de secretário de Estado e presidente do Ruraltins. E mais: presidiu o Sindicato Rural de Paraíso do Tocantins (1999 – 2000), a Associação Tocantinense de Supermercados (ATOS) de 2008 a 2011 e foi 2º Vice-Presidente da entidade em 2017.