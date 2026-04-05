PL consolida maior bancada na Assembleia Legislativa e amplia força política no Tocantins

O Partido Liberal (PL) alcançou a maior bancada na Assembleia Legislativa do Tocantins após a janela partidária, consolidando cinco deputados estaduais na sigla e ampliando sua presença política no estado para as eleições de 2026.

Por Redação

Com a reconfiguração partidária, passam a integrar o PL os deputados estaduais Vilmar de Oliveira, Moisemar Marinho e Wiston Gomes. Permanecem na legenda os deputados Gipão e Marcus Marcelo, formando o maior bloco dentro do Parlamento estadual.

O vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, atribuiu o resultado à consolidação de um projeto político estruturado no estado.

“O crescimento do PL no Tocantins é resultado de um trabalho contínuo, com diálogo, organização partidária e compromisso com resultados. Hoje temos a maior bancada na Assembleia Legislativa no Tocantins, e nacionalmente maior bancada na Câmara dos Deputados e no Senado, o que demonstra a confiança no nosso projeto”, afirmou.

O senador também destacou que o avanço da legenda está alinhado à construção de um projeto majoritário para o estado, liderado pela pré-candidata ao Governo, Dorinha Seabra.

“Estamos estruturando um projeto sólido para o Tocantins, ao lado da senadora Dorinha, que representa preparo, equilíbrio e capacidade de gestão. Assim, seguimos trabalhando pela nossa reeleição ao Senado, ampliando ações, investimentos e entregas para a população”, declarou.

Além da formação da maior bancada na Assembleia, o PL também registra o maior volume de filiações e pré-candidaturas entre os partidos aliados, consolidando uma base ampla para a disputa eleitoral.