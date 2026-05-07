Prefeito de Xambioá oficializa apoio à chapa Vicentinho Júnior e Amélio Cayres

Da Redação

O prefeito de Xambioá, Mayck Câmara (Republicanos), formalizou nesta quinta-feira (7), em Palmas, seu apoio à pré-candidatura de Vicentinho Júnior (PSDB) e Amélio Cayres (MDB) ao Governo do Tocantins. A adesão ocorre no contexto de articulações da aliança PSDB/MDB e marca a segunda dissidência dentro do Republicanos — partido do atual governador Wanderlei Barbosa — em uma semana.

Alinhamento e justificativa Política

Durante o encontro na capital, que contou com a presença de lideranças locais como o presidente do Sindicato Rural de Xambioá, Luiz Maranhão, e o secretário municipal de Saúde, Nelson Evelin, Câmara justificou a decisão com foco na gestão municipalista. Segundo o prefeito, o plano de governo apresentado pela dupla contempla as demandas estruturais do estado, unindo a trajetória parlamentar de Vicentinho à experiência política de Cayres.

O movimento de Câmara ignora o alinhamento esperado pelo Republicanos, que compõe a base de apoio à pré-candidata Dorinha Seabra (União Brasil). “A construção de diretrizes da próxima gestão, desenhada por Vicentinho e Amélio, atende ao que o Estado necessita”, pontuou o gestor.

Movimentação no Republicanos

A decisão de Mayck Câmara não é isolada. Na última semana, o prefeito de Santa Maria do Tocantins, Leonardo Noleto Moreira, também integrante do Republicanos, declarou apoio à mesma chapa oposicionista.

Em resposta à adesão, o deputado federal Vicentinho Júnior destacou a importância da convergência de lideranças municipais para a estabilidade política estadual. O pré-candidato afirmou que o grupo busca agregar gestores e cidadãos sob a premissa de pacificação administrativa.