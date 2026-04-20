PSDB e MDB oficializam pré-candidatura de Vicentinho Júnior ao Governo do Tocantins em Porto Nacional

As siglas PSDB e MDB confirmaram para o dia 15 de maio, em Porto Nacional, o lançamento oficial da pré-candidatura do deputado federal Vicentinho Júnior ao Governo do Estado. O evento, que ocorrerá no Centro de Convenções Comandante Vicentão, também apresentará o deputado Amélio Cayres como pré-candidato a vice-governador e Alexandre Guimarães (MDB) para o Senado Federal.

Por Wesley Silas

O ato político deve reunir lideranças regionais e nacionais para a apresentação dos nomes que comporão a chapa majoritária e as proporcionais (Câmara Federal e Assembleia Legislativa) para o pleito de 2026. Segundo Vicentinho Júnior, a escolha de Porto Nacional para o lançamento possui caráter simbólico devido à sua trajetória política e histórica no Estado.

O parlamentar afirmou que a proposta do grupo foca na construção de uma gestão voltada à assistência social e ao atendimento das demandas básicas da população. Amélio Cayres reforçou que o projeto é resultado de diálogos mantidos em diversas regiões do Tocantins, visando um modelo de administração modernizado.

No mesmo sentido, o pré-candidato ao Senado, Alexandre Guimarães, destacou que o momento marca o início da consolidação de uma plataforma política baseada na responsabilidade administrativa e na união de forças partidárias.

Presenças Nacionais

O evento contará com a participação de figuras expressivas da política brasileira. Pelo PSDB, confirmaram presença o presidente nacional da sigla, Aécio Neves; o ex-governador Marconi Perillo; o líder da bancada na Câmara, Adolfo Viana; além de Paulo Abi-Ackel e Ciro Gomes.

Pelo MDB, são aguardados o presidente nacional Baleia Rossi; o ex-governador Helder Barbalho; o líder do partido na Câmara, Isnaldo Bulhões Jr.; além de nomes como Renan Filho, Jader Filho e o atual ministro das Cidades, Vladimir Lima. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), também é esperado no encontro.

Pauta regional

Além das articulações majoritárias, o encontro servirá para alinhar o discurso das lideranças locais que defendem investimentos em tecnologia, infraestrutura e apoio ao setor produtivo tocantinense.