PT Tocantins cria comissão de militantes negros para garantir critérios raciais na distribuição do fundo eleitoral

Por Redação

O Partido dos Trabalhadores do Tocantins anunciou a criação de uma comissão de heteroidentificação para avaliar as pré-candidaturas negras que receberão recursos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral no estado. A decisão foi comunicada pelo presidente estadual do PT, professor Nile William, ao lado de Tiago Soares, secretário Nacional de Combate ao Racismo do partido, durante agenda partidária em Palmas.

A medida atende a proposta apresentada por Tiago Soares e segue a orientação nacional do PT para a adoção de mecanismos de heteroidentificação, com o objetivo de coibir fraudes na autodeclaração racial e assegurar que os recursos destinados a candidaturas de pessoas negras cheguem, de fato, a pessoas pretas e pardas.

De acordo com Nile William, a criação da comissão foi um compromisso assumido durante a inauguração da nova sede e comemoração do aniversário do PT Tocantins. A comissão será formada por militantes negros e negras do partido e terá a responsabilidade de validar as pré-candidaturas que poderão acessar os recursos do fundo eleitoral destinados às candidaturas negras.

“Somente pré-candidatas e pré-candidatos que passarem pela comissão estarão aptos a receber os recursos específicos para candidaturas pretas”, destaca Nile no vídeo divulgado pelo partido. Ele afirma que o PT Tocantins busca se tornar referência em práticas antirracistas na política, alinhando o diretório estadual às diretrizes nacionais de enfrentamento ao racismo estrutural.

Tiago Soares ressaltou a importância da decisão e agradeceu a acolhida da militância no estado, após cumprir um intenso calendário de atividades em Palmas. Para ele, a criação da comissão de heteroidentificação é um passo concreto para consolidar uma política antirracista no interior do partido, garantindo que o critério racial não seja apenas discurso, mas prática efetiva na distribuição dos recursos eleitorais.

“É assim que se faz política antirracista”, afirma Tiago, ao lado de Nile, ao final do vídeo (veja abaixo).

A direção estadual do PT informou que os próximos passos incluem a definição dos nomes que irão compor a comissão, o detalhamento dos critérios de atuação e a publicação do calendário de atendimento às pré-candidaturas negras no Tocantins.