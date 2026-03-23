Ratinho Junior desiste de pré-candidatura à Presidência e confirma permanência no Governo do Paraná

Por Wesley Silas

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), anunciou nesta segunda-feira (23) que não irá mais concorrer à Presidência da República. Segundo informações publicadas pelo Portal G1, o gestor optou por cumprir integralmente o seu segundo mandato à frente do Executivo estadual, que se estende até dezembro de 2026.

Até então, Ratinho Junior era o nome do PSD com melhor desempenho nas sondagens eleitorais. De acordo com a pesquisa Quaest de março, ele registrava 7% das intenções de voto no primeiro turno, superando os correligionários Ronaldo Caiado (GO), que aparecia com 4%, e Eduardo Leite (RS), com 3%.

Em simulações de segundo turno contra o presidente Lula, a diferença era de nove pontos percentuais (42% a 33%). O desempenho de Ratinho era superior ao de Caiado e Leite, que apresentavam desvantagens de 12 e 16 pontos, respectivamente, em relação ao atual ocupante do Planalto.

Com a retirada do nome do paranaense da disputa, o PSD deve concentrar as discussões internas em torno das candidaturas de Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Além da movimentação nacional, a decisão de Ratinho Junior altera diretamente as articulações para a sucessão estadual no Paraná.