Rebordosa na politica de Gurupi e Josi Nunes perde o PL e PP, aponta aliado

Por Redação

O PL, partido do pastor Felipe Martins e do senador Eduardo Gomes e o PP estão, praticamente, com o deputado Eduardo Fortes sob domínio da empresária Andrea Stival e do ex-prefeito de Peixe, José Augusto. O mais conflitante é o PL que tinha dois vereadores da base da prefeita Josi Nunes. Um deles citou ao portal Atitude, a passagem Bíblica: “Dê a capa e também a túnica”.

Um dia após a prefeita Josi Nunes (UB) ter realizado um encontro político do União Brasil em Gurupi com filiações e anúncios de pré-candidatos a vereador, os grupos do empresário Oswaldo Stival e do vice-governador, respectivamente representados pelo deputado é pré-candidato a prefeito, deputado Eduardo Fortes (PSB) deram o contra-ataque e conseguiram os principais partidos que davam sustentação à prefeita Josi Nunes.

Em fala ao portal Atitude um dos vereadores da base da prefeita Josi Nunes citou a seguinte passagem bíblica:

“E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa”. Mateus 5;40

Caso for levar em consideração ás tendencias partidárias o AGIR, partido ligado ao pastor Amarildo Martins, poderá também deixar a de compor a base da prefeita Josi Nunes.

Esperar para ver….