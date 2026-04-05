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domingo, 5 abril

Eleições

Republicanos fecha chapa com 17 pré-candidatos à Assembleia Legislativa e projeta sete cadeiras

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

Por Wesley Silas

O Republicanos oficializou uma lista com 17 pré-candidatos para a disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Tocantins nas eleições de outubro. A legenda estabeleceu como meta a conquista de até sete assentos, fundamentada na diversidade regional de suas bases e no desempenho histórico de seus quadros atuais.

A chapa busca o equilíbrio entre nomes que já exercem mandato e novas lideranças. Entre os parlamentares que buscam a reeleição está o deputado Léo Barbosa, além de Eduardo Fortes e Cleiton Cardoso. A estratégia do partido foca na capilaridade eleitoral, distribuindo os nomes por diferentes regiões do estado para maximizar o quociente eleitoral.

A relação de pré-candidatos confirmada pela sigla inclui:

  • Eduardo Fortes

  • Cleiton Cardoso

  • Katia Chaves

  • Pastor Wellington

  • Vinicius Pires

  • Elenil da Penha

  • Elias Cabral

  • Rosa do Anjo Azul

  • Pedro Júnior

  • Eduardo Madruga

  • Iderval Silva

  • Thiago Borges

  • Priscilla Pereira

  • João Dentista

  • Beto Lima

  • Valderez Castelo Branco

  • Léo Barbosa

A cúpula do partido avalia que a composição atual permite uma renovação interna sem perder a experiência de nomes consolidados na política tocantinense, como Iderval Silva e Valderez Castelo Branco. Com essa configuração, o Republicanos tenta ampliar sua atual bancada na Casa de Leis.

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