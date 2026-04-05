Republicanos fecha chapa com 17 pré-candidatos à Assembleia Legislativa e projeta sete cadeiras

Por Wesley Silas

O Republicanos oficializou uma lista com 17 pré-candidatos para a disputa por vagas na Assembleia Legislativa do Tocantins nas eleições de outubro. A legenda estabeleceu como meta a conquista de até sete assentos, fundamentada na diversidade regional de suas bases e no desempenho histórico de seus quadros atuais.

A chapa busca o equilíbrio entre nomes que já exercem mandato e novas lideranças. Entre os parlamentares que buscam a reeleição está o deputado Léo Barbosa, além de Eduardo Fortes e Cleiton Cardoso. A estratégia do partido foca na capilaridade eleitoral, distribuindo os nomes por diferentes regiões do estado para maximizar o quociente eleitoral.

A relação de pré-candidatos confirmada pela sigla inclui:

Eduardo Fortes

Cleiton Cardoso

Katia Chaves

Pastor Wellington

Vinicius Pires

Elenil da Penha

Elias Cabral

Rosa do Anjo Azul

Pedro Júnior

Eduardo Madruga

Iderval Silva

Thiago Borges

Priscilla Pereira

João Dentista

Beto Lima

Valderez Castelo Branco

Léo Barbosa

A cúpula do partido avalia que a composição atual permite uma renovação interna sem perder a experiência de nomes consolidados na política tocantinense, como Iderval Silva e Valderez Castelo Branco. Com essa configuração, o Republicanos tenta ampliar sua atual bancada na Casa de Leis.