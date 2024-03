TRE convoca eleitores para a coleta de dados biométricos para as eleições de 2024

Por Redação

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por meio do Juízo da 2ª Zona Eleitoral do município de Gurupi, está convocando a todos os eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico a comparecerem à zona eleitoral, até o dia 08 de maio de 2024, com os documentos originais de identificação oficial com foto, CPF (opcional) e comprovante de endereço.

Tal convocação se dá pelo altíssimo número de eleitores com pendência de coleta biométrica (5.149 eleitores). Dessa forma, aqueles eleitores que fizeram requerimentos de forma online no período de 20 de março de 2020 até 30 de junho de 2023 devem comparecer ao cartório eleitoral para realizar a devida coleta biométrica. A 2ª Zona Eleitoral contabilizou 3.692 eleitores com inscrição cancelada por não comparecimento à revisão do eleitorado.

O TRE da zona eleitoral de Gurupi estará esclarecendo mais informações durante a próxima sessão ordinária na Câmara Municipal Gurupi nesta quarta-feira (20), a partir das 9h00, a sessão ordinária será transmitida online pelas redes sociais da Câmara de Gurupi. O TRE de Gurupi fica localizado na Avenida Espírito Santo, S/N Lt11 Qd.13 setor Central, telefone para contato (63) 3311-4200/ (63) 3229-9802. Whatsapp (63) 3311-4213. Site https://www.tre-to.jus.br/#/