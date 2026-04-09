União Brasil escolhe Professora Dorinha como a primeira mulher a liderar o partido no Senado

Da redação

A senadora Professora Dorinha assumiu, nesta quinta-feira (09), a liderança do União Brasil no Senado Federal. Com a indicação, ela se torna a primeira mulher a chefiar a bancada da legenda na Casa, sucedendo o senador Efraim Filho.

Em sua primeira declaração após a indicação, a parlamentar pontuou o peso da nova função. “Isso aumenta a responsabilidade. Não se trata apenas de ocupar um espaço, é compromisso com o Brasil e com o nosso Estado”, afirmou.

A escolha para a liderança ocorre em meio à tramitação de pautas estruturantes no Congresso Nacional. No posto, a senadora será responsável pela articulação política da bancada e pela interlocução com as demais forças partidárias e o Governo Federal.

Apesar da relevância do cargo para a representação feminina nas instâncias de decisão, a senadora manteve uma postura pragmática sobre a função. “É a oportunidade de trabalhar ainda mais pelo nosso país”, declarou.