Vicentinho Júnior assume PSDB-TO, enaltece história da sigla, prega união e faz convite para fortalecer “projeto dos sonhos do Tocantins”

Por Redação

Pré-candidato ao governo do Tocantins, o deputado federal Vicentinho Júnior assume a presidência do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) no Estado. O parlamentar comunicou o fato na manhã desta sexta-feira, dia 20, quando foi oficializada a filiação na Justiça Eleitoral. “A partir de agora começamos partidariamente a construção de um projeto no Tocantins e também a transformação do PSDB em um dos maiores partidos desse Estado. Esta é nossa marca por onde passamos”, disse.

A definição do partido, segundo ele, é “mais uma etapa das mais importantes” deste processo. “Não é apenas uma candidatura ao governo do Estado, mas de um nobre e grande projeto dos nossos sonhos, de união, fortalecimento e mudança do Tocantins feito por homens e mulheres que têm esse Estado no coração e na mente.”

Com Vicentinho Júnior na presidência, a comissão que vai gerir o PSDB conta ainda com sete prefeitos tocantinenses. E, em respeito à janela partidária de 2026, chegará também ao PSDB o deputado federal Toinho Andrade. Com isso, nesta nova fase, a sigla recomeça com dois parlamentares federais.

Legado e história

Vicentinho reverenciou a história e legado do PSDB no Tocantins. “O PSDB tem não só os nossos ideais, mas uma bela história e legado expressivo de personagens importantes como o eterno governador Siqueira Campos, de José Bonifácio e de muitos outros que ajudaram ao longo desse tempo a construir parte da história do nosso Estado”, lembrou.

Ele agradeceu à confiança do presidente nacional da sigla, deputado federal Aécio Neves, do ex-presidente Marconi Perilo, das lideranças nacionais Adolfo Viana e Paulo Abi-Ackel.

“É uma enorme confiança depositada em todos nós por esses líderes. Parabenizo a ex-prefeita Cinthia Ribeiro, bem como os nossos prefeitos Mateus Coelho, de Novo Acordo; e Márcia Enfermeira, de Lajeado; e os deputados estaduais Eduardo Manotan e Júnior Geo pelo trabalho realizado”, salientou.

Ainda sobre Cinthia Ribeiro, revelou que por sua história, representatividade e legado, três vagas na comissão estão reservadas para ela na nova composição do partido. “Em nome de todos eles, me coloco à disposição dos filiados, os detentores de mandatos como prefeitos, vices, deputados e vereadores, além das lideranças e simpatizantes do PSDB. Dialogaremos com todos com objetivo de fazer crescer o partido no Tocantins”, disse.

Vicentinho declarou também que quem quiser se candidatar aos cargos de deputados estadual, federal e senadores será bem-vindo. “Chego com o sentimento de união, construção e intuito de juntar forças após o trabalho realizado pela ex-prefeita Cinthia. Ela, ao desejar caminhar conosco, será bem-vinda, pois é uma valorosa gestora, que deixou um legado na Capital. E com trabalho importante nos quadros do PSDB com reconhecimento nacional, já que preside o PSDB Mulher no País.”

Saída do PP

Vicentinho Júnior fez questão de agradecer ao PP, partido que se desfiliou recentemente. “Gratidão é um dos meus conceitos de vida. Agradeço a confiança de nossos líderes, os prefeitos, vices, vereadores, enfim, todas as mulheres e homens que estiveram conosco nesta transformação que fizemos. Deixo o PP e estou muito confiante para viabilizar este projeto que não é de “A” e nem de “B”, mas de uma considerável parte da sociedade tocantinense que almeja uma mudança verdadeira.”