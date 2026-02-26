Wanderlei descarta afastamento e nega racha entre Dorinha e Amélio: “Trabalho pela união do grupo”

Por Wesley Silas

Questionado sobre uma possível disputa interna entre a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres (Republicanos), o governador Wanderlei Barbosa afirmou que não acredita nessa hipótese e ressaltou que a definição dos nomes governistas para a eleição ocorrerá apenas durante as convenções partidárias.

“Eu não trabalho pela separação, pela desunião do grupo ou por racha”, disse o governador ao Portal Atitude, ao ser questionado sobre o cenário político. Ele reafirmou que não deixará o governo e classificou como “confusão” as informações de que poderia se afastar do cargo, atribuindo-as a adversários políticos.

Segundo Wanderlei, esses boatos seriam alimentados por setores da oposição e repassados à imprensa com o objetivo de confundir o eleitorado.

As declarações foram dadas na manhã desta quinta-feira, 26, durante a inauguração da Casa da Mulher em Gurupi.

“Sobre afastar-me do governo, isso não vai acontecer. Quem insiste nesse assunto são setores da imprensa, incentivados por grupos políticos que têm interesse nessa narrativa. Eu não tenho esse interesse”, afirmou o governador, em entrevista exclusiva ao Portal Atitude.

E se Dorinha e Amélio forem candidatos?

Indagado sobre a possibilidade de Dorinha e Amélio serem candidatos ao Governo do Tocantins, Wanderlei voltou a defender a coesão da base aliada:

“Eu creio que isso não vai acontecer. Acredito na união e trabalho pela união do grupo. Não trabalho pela separação, pela desunião ou por racha. Nós ainda temos muito tempo até as convenções, e as candidaturas só serão definidas lá. Até lá, será um período de construção, em que cada um vai apresentando o seu trabalho”, concluiu o governador.