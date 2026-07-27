Em agenda no Sul do Estado, Eduardo Fortes visita praias e destaca potencial turístico da região

Da Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) cumpriu agenda no Sul do Tocantins durante o fim de semana, com visitas à Praia do Retiro, em São Salvador do Tocantins, e à Praia do Balneário Cachoeira, conhecida como Cachoeirinha, no município de Talismã.

As visitas ocorreram em um período de intensa movimentação turística na região e reforçam a valorização dos atrativos naturais e o potencial econômico do turismo local. Durante a agenda, o parlamentar conversou com moradores, visitantes e lideranças políticas. Também participaram das visitas o deputado federal Carlos Gaguim, o prefeito de Talismã, Flávio de França, o prefeito do município de São Salvador, André Borba e vereadores da região.

Durante a agenda, foi destacada a importância das praias para o fortalecimento da economia, geração de renda e incentivo ao desenvolvimento regional. A presença do deputado integra sua agenda parlamentar de acompanhamento das demandas dos municípios e de valorização dos potenciais turísticos do Sul do Estado.

“O turismo é um importante instrumento de desenvolvimento. Nossas praias fortalecem a economia, geram oportunidades e valorizam as riquezas naturais do Sul do Tocantins”, afirmou Eduardo Fortes.