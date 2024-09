Em Alvorada, candidato a prefeito registra B.O contra atual gestor: “Tentou me atropelar”

da redação

A corrida eleitoral em Alvorada, no Tocantins, ganhou contornos dramáticos nesta semana após o candidato a prefeito Roberto Sampaio, do MDB, registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) na delegacia de Polícia Civil contra o atual prefeito Paulo Antônio. Segundo Sampaio, o gestor teria tentado atropelá-lo durante um incidente ocorrido em uma via pública da cidade.

“Eu estava pela rua quando o prefeito Paulo Antônio passou em alta velocidade e fez uma manobra que parecia claramente uma tentativa de me atingir”, afirmou Sampaio.