Em anúncio emocionado, prefeito José Salomão confirma renúncia e reafirma compromisso com Dianópolis

Por Redação

A Sessão Solene de Abertura do Ano Legislativo de 2026, realizada nesta quarta-feira (11), na Câmara Municipal de Dianópolis, foi marcada por um momento histórico e carregado de emoção. Durante seu pronunciamento oficial, o prefeito José Salomão Jacobina Aires anunciou que renunciará ao cargo no próximo dia 31 de março para se dedicar a novos projetos políticos, entre eles a pré-candidatura a deputado federal.

Diante de vereadores, autoridades, secretários municipais e da comunidade presente, o gestor afirmou que a decisão foi tomada com responsabilidade e planejamento, destacando que este será seu último período à frente da administração municipal. Em tom emocionado, relembrou sua trajetória no Executivo e reforçou seu compromisso com a cidade.

“Estamos iniciando meu último ano à frente da gestão municipal. No dia 31 de março, entregarei o cargo, mas jamais deixarei de trabalhar por Dianópolis. Meu compromisso com esta cidade não termina aqui. Ele continua, porque está no coração e na responsabilidade que sempre tive com o nosso povo”, declarou.

O prefeito também fez questão de destacar que a transição ocorrerá de forma tranquila e institucional, ressaltando que o vice-prefeito Hormides Rodrigues Neto assumirá a condução do município a partir de sua saída. “Tenho plena confiança no vice-prefeito Hormides Rodrigues Neto, que assumirá a gestão com responsabilidade e compromisso. Ele conhece a realidade do município, participou das decisões e dará continuidade ao trabalho que iniciamos”, afirmou.

Visivelmente emocionado, José Salomão agradeceu à Câmara Municipal pela parceria ao longo de sua gestão. “Quero agradecer ao presidente Júnior Trindade e a cada vereador desta Casa. O diálogo e o respeito entre os Poderes foram fundamentais para que pudéssemos avançar. Nenhum gestor governa sozinho, e essa parceria foi essencial para as conquistas que alcançamos”, disse.

Ele também agradeceu à população de Dianópolis pela confiança e apoio durante o mandato. “Saio com gratidão no coração. Cada projeto entregue, cada ação realizada foi pensando nas pessoas. Dianópolis sempre foi e sempre será a nossa bandeira.”

O anúncio repercutiu imediatamente no cenário político local, marcando um novo momento na administração municipal. A renúncia prevista para o fim de março abrirá oficialmente espaço para que o vice-prefeito assuma o comando do Executivo, garantindo a continuidade administrativa.

O que seria apenas a abertura formal do calendário legislativo de 2026 tornou-se um capítulo decisivo na história política de Dianópolis, registrando não apenas o início dos trabalhos parlamentares, mas também o anúncio de uma transição no comando do município e o início de uma nova etapa na trajetória pública do atual prefeito.