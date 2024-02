da redação

O Senador Eduardo Gomes, na qualidade de Presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal e relator do Projeto de Lei que regulará o uso da Inteligência Artificial no Brasil, iniciou hoje a sua participação nos eventos da Comitiva Brasileira no Mobile World Congress, MWC, na cidade de Barcelona, maior evento de telecomunicações do mundo.

Integram a comitiva brasileira diversos parlamentares, dentre os quais o Senador Espiridião Amin, Efrain Filho e Dorinha Seabra, deputados federais Eduardo Bismarck, Luísa Canziani, Orlando Silva, Danilo Fortes, Reginaldo Lopes e Mercinho Lucena. Também fazem parte da Comitiva o

ministro das Comunicações Juscelino Filho, Presidente da Anatel, Carlos Baigorri, Presidente da Apex, Jorge Viana, dentre outros.

O evento reúne as maiores empresas da área de telecomunicações do mundo, reunindo empresas telefônicas, fabricantes de equipamentos, provedores de internet e empresas de satélite. Nos quatro dias de evento e nas reuniões setoriais serão debatidos temas como conectividade, avanços tecnológicos, democratização do acesso à internet, inteligência artificial, dentre outros.

Em Barcelona, senadores Eduardo Gomes e Dorinha participam de Congresso de Telecomunicação