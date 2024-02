Em Brasília, deputado Eduardo Fortes articula investimentos e busca apoio da bancada tocantinense

Por Redação

Em extensa agenda de reuniões para tratar de demandas urgentes de Gurupí e demais municípios da região Sul e Sudeste do estado, o deputado estadual Eduardo Fortes está Brasília, nesta quarta, 21, e quinta, 22. Acompanhado do vice-presidente da FIETO e presidente do Sindicarnes/TO, Oswaldo Stival Junior, do presidente do Sindicato Rural de Gurupí, João Vítor Stival, e lideranças, Fortes se reuniu na nesta quarta, 21, com os deputados federais Carlos Gaguim, Felipe Martins, Vicentinho Júnior e Ricardo Ayres.

“O desenvolvimento de Gurupí e municípios da região Sul e Sudeste está entre as nossas prioridades. Por isso estamos em Brasília discutindo com os nossos representantes na câmara dos deputados iniciativas e novos investimentos que contemplem as áreas da agroindústria, infraestrutura, apoio ao agro e a geração de emprego e renda para população”, detalhou Eduardo Fortes.

A presença do deputado Eduardo Fortes nas discussões é fundamental para representar os interesses dos tocantinenses. “Eu fui eleito para trabalhar pela população e buscar soluções para os problemas que impactam diretamente a vida dos tocantinense. Tenho certeza que com diálogo e compromisso muitas demandas serão atendidas ”, reforçou.

A agenda segue nesta quinta, 22. Entre as audiências está uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.