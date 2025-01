Em Brejinho de Nazaré, homem é preso suspeito de invadir casa e estuprar mulher

da redação

A Polícia Militar prendeu um homem, de 19 anos, suspeito de cometer o crime de estupro. A ocorrência foi registrada no setor Novo Horizonte, no município de Brejinho de Nazaré. De acordo com o relato da vítima, uma mulher de 37 anos, o crime ocorreu na noite anterior, quando o suspeito teria invadido seu quarto armado com uma tesoura e cometido o ato criminoso.

A vítima identificou o suposto autor e uma equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) iniciou patrulhamento na cidade para localizá-lo.

Após diligências na cidade, o suspeito foi localizado e preso, sendo encaminhado à delegacia de Polícia Civil da cidade de Porto Nacional, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro.