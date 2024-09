Em Brejinho de Nazaré, Ministério Público rejeita denúncia da oposição e confirma domicílio do candidato a prefeito Murilo Morais

Parecer favorável reforça a legitimidade da candidatura e desmente tentativas de desqualificação.

Por: Álvaro Júnior

O Ministério Público do Estado do Tocantins emitiu um parecer favorável ao candidato a prefeito de Brejinho de Nazaré, Murilo Morais, (União Brasil), confirmando sua residência no município e arquivando uma denúncia infundada da oposição.

No parecer nº 920109 do procedimento 2024.0005568, o Ministério Público esclareceu que a denúncia anônima sobre uma suposta transferência fraudulenta de domicílio não possui fundamentos. Após uma investigação detalhada, ficou comprovado que Murilo Morais reside em Brejinho de Nazaré desde julho de 2023, dentro dos parâmetros legais exigidos para a transferência de domicílio eleitoral.

A decisão do Ministério Público refuta categoricamente as alegações da oposição, que tentaram desacreditar a candidatura de Murilo Morais com acusações sem base. O parecer confirma que a transferência de domicílio foi realizada dentro do prazo legal de seis meses, como estipulado pela legislação eleitoral.

Murilo Morais expressou alívio e satisfação com o arquivamento do procedimento, afirmando que a decisão reforça a transparência e a legitimidade de sua candidatura.

“A decisão do Ministério Público confirma o que sempre dissemos: nossa campanha está baseada na verdade e no compromisso com a nossa comunidade. Estou mais motivado do que nunca a continuar trabalhando para promover as mudanças necessárias em Brejinho de Nazaré. Agradeço a todos que mantiveram a confiança em nosso trabalho e em nosso projeto para a cidade”, declarou Morais.

Com a decisão favorável, Murilo Morais se prepara para continuar sua campanha com renovada energia, focando em suas propostas para o desenvolvimento de Brejinho de Nazaré e no bem-estar da população. A decisão também envia uma mensagem clara à oposição: que tentativas de desqualificação baseadas em acusações falsas não terão sucesso.

A comunidade de Brejinho de Nazaré pode, portanto, ter plena confiança na legitimidade e seriedade da candidatura de Murilo Morais, que segue firme em sua missão de promover mudanças positivas e garantir um futuro melhor para todos.