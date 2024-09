Em caminhada pelo Trevo da Praia, Eduardo Fortes defende ações de Infraestrutura, regularização fundiária e revitalizações

Por Redação

Os moradores do Povoado Trevo da Praia, 70km do de Gurupi, receberam na manhã deste domingo, 15, o candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes acompanhado de seu vice Juarez Moreira e do vice-governador Laurez Moreira. A caminhada teve como objetivo o aproximar o candidato junto comunidade, ouvir suas demandas e apresentar propostas, levando a mensagem de seu plano de governo à população.

Em discurso, o candidato relembrou que a pavimentação asfáltica foi iniciada em sua gestão como vereador, mas não foi finalizada pela administração atual.

“É muito triste ver o Trevo da Praia desorganizado. Firmo o compromisso de concluir a pavimentação asfáltica e, podem acreditar, que vamos melhorar essa realidade”, afirmou Fortes.

Entre as propostas de Eduardo Fortes está a construção de uma praça pública que servirá como ponto de encontro para famílias e amigos, além de atrair turistas, devido à proximidade com o Rio Tocantins e a Praia do Croá, área de grande potencial turístico. Fortes mencionou que a praça será um passo importante para movimentar a economia local.

O candidato reforçou seu compromisso com a regularização fundiária, um antigo anseio da população local, prometendo entregar as escrituras definitivas aos moradores do Trevo da Praia.





De acordo com o candidato, a regularização fundiária é um principais compromissos de sua gestão.Eduardo que, assim que assumir a Prefeitura de Gurupi, entregará as escrituras logo no início do seu mandato.

Outro tema abordado na caminhada foi a revitalização do centro comunitário que, atualmente, encontra-se sem estrutura adequada para atividades e eventos locais. Fortes garantiu que promoverá a reforma do espaço, transformando-o em um local de suporte para várias atividades.

A moradora Geonida Claudia da Costa, residente há 20 anos no povoado, relatou suas expectativas em relação à candidatura de Fortes.

“A horta comunitária que ele prometeu vai beneficiar muitas famílias. Com essa horta, minha alimentação e a das minhas crianças vai melhorar. Espero que o governo de Eduardo Fortes traga as mudanças que precisamos”, disse.

Ter um poço artesiano em suas próprias casas é o sonho de todos os moradores do povoado. Solução do problema de falta d’água que afeta a região, Fortes firmou esse compromisso a comunidade local. “Vamos adquirir uma máquina perfuratriz para garantir que cada morador tenha acesso à água, trazendo dignidade para todos”, afirmou o candidato.

As propostas de Eduardo Fortes no Povoado Trevo da Praia refletem sua intenção de reestruturar a comunidade, promovendo melhorias na infraestrutura e garantindo mais qualidade de vida para seus moradores.

