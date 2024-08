Em convenção do Republicanos, deputado federal Toinho Andrade é lançado como candidato a prefeito de Porto Nacional

da redação

O Republicanos realizou uma convenção partidária nesta segunda (05) em Porto Nacional, onde lançou oficialmente a candidatura do deputado federal Toinho Andrade à prefeitura da cidade. Durante o evento, que contou com a presença de lideranças locais e estaduais, foi anunciado que Soares Filho, do Progressistas (PP), será o candidato a vice-prefeito na chapa. O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, esteve presente na convenção e declarou seu apoio à candidatura de Toinho Andrade, destacando a importância de Porto Nacional para o desenvolvimento do estado.

“Porto Nacional é uma cidade rica em cultura e história, e tem um grande potencial econômico. Nossa missão é trabalhar para que esse potencial seja plenamente realizado, com mais investimentos em infraestrutura, educação e saúde”, declarou Toinho Andrade durante seu discurso.

O evento teve um momento de destaque com a presença do governador Wanderlei Barbosa, que expressou seu apoio à candidatura de Toinho Andrade. Em seu discurso, o governador ressaltou a importância da união de forças para promover o progresso de Porto Nacional. “Porto pode muito mais com Toinho Andrade. Ele tem a experiência e o comprometimento necessários para levar a cidade a um novo patamar de desenvolvimento. Estamos juntos nessa caminhada para fazer de Porto Nacional uma cidade cada vez melhor para todos”, afirmou Wanderlei Barbosa, recebendo aplausos dos presentes.