Em débito com a justiça eleitoral, prefeito e vice de Silvanópolis tem contas de campanha rejeitadas

da redação

O prefeito de Silvanópolis, Gernivon Adão (PSD), e o vice Matheus Henrique Lemos estão em débito com a Justiça Eleitoral. Eles tiveram as contas da campanha de 2020 rejeitadas e foram multados em R$ 6.800,00, mas não efetuaram o recolhimento do montante aos cofres do Tesouro Nacional.

Certidões emitidas recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmam que prefeito e vice não pagaram a multa imposta pela Justiça, e, por isso, estão sendo executados.

O atual vice Matheus Henrique é pré-candidato à sucessão municipal e tem o apoio do prefeito Gernivon.

Como não houve o pagamento voluntário da multa, a Justiça Eleitoral deu início do processo de execução em agosto de 2023 e mandou intimar prefeito e vice para que efetuassem o depósito no prazo de 15 dias.

“Caso não seja efetuado o pagamento espontâneo no prazo legal, defiro a penhora eletrônica de ativos financeiros via SISBAJUD”, determinou o juiz eleitoral Elias Rodrigues dos Santos, da Comarca de Porto Nacional.