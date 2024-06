Em Dianópolis, Republicanos vai lançar pré-candidatura de Jailton Bezerra nesta sexta-feira

da redação

Jailton Bezerra (Republicanos) tentará novamente a Prefeitura de Dianópolis. O lançamento da pré-candidatura acontece nesta sexta-feira, 21, às 19 horas, no Clube da Melhor Idade e terá o apoio do governador Wanderlei Barbosa.

Nascido no setor Cavalcante, o político é filho de um dos primeiros moradores do local. Em 2020, Jailton Bezerra fez 33,3% dos votos válidos (3.029), 15,2 pontos percentuais a menos que os 48,32% (4.395) do prefeito José Salomão (PT), que buscará a reeleição este ano. A disputa ainda conta com o atual vereador Paulo da Mega (PL) e Alex Botelho (PSDB).