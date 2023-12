Em encontro com o governador em exercício Laurez Moreira, PDT de Miracema reafirma apoio à pré-candidatura de Saulo Milhomem a prefeito

Por Redação

Durante a reunião, Jesse Nascimento expressou a firme disposição do PDT de Miracema em alinhar-se com a pré candidatura a prefeito de Saulo Milhomem. Nascimento afirmou: “Não temos duvidas que hoje o nome do companheiro Saulo Milhomem é o melhor para Miracema.”

Em resposta, o Governador em Exercício, Laurez Moreira, assegurou, na qualidade de presidente estadual do PDT, que o posicionamento do partido local será respeitado. Por sua vez, Saulo Milhomem, ainda sem partido, falou se sentir honrado em receber esse apoio do PDT para sua pré candidatura, e que isso o fortalece ainda mais a sua caminhada para se tornar o candidato das oposições.