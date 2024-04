Em evento do PRD, deputado Eduardo do Dertins confirma apoio à reeleição da prefeita Josi Nunes em Gurupi

Por Redação

Com um plenário lotado de filiados e simpatizantes do PRD, o deputado estadual, Eduardo do Dertins, confirmou o apoio à pré-candidatura da prefeita Josi Nunes à reeleição em Gurupi.

O evento realizado na noite desta quarta-feira, 10, na Câmara Municipal, serviu também para apresentar os pré-candidatos a vereadores e vereadoras pela sigla.

Em um discurso forte e contundente, Dertins foi incisivo ao elencar os motivos do apoio a Josi Nunes.

“Todos conhecemos a raiz, o berço, vinda de Jacinto Nunes que deixou um grande legado em nossa cidade, entre eles uma faculdade, o maior investimento que pode se fazer no ser humano”, disse.

Eduardo do Dertins também destacou o jeito carinhoso e a atenção que Josi dedica às pessoas somada à sua experiência política e capacidade administrativa. “Nos orgulha ver as obras e o quanto ela vem transformando a nossa cidade. E a máquina pública precisa ser conduzida por uma pessoa do seu quilate, por que agora sem pandemia, terá condições de fazer ainda mais”, frisou.

A organizadora do evento e presidente municipal do PRD, Cristina Donato, apresentou os pré-candidatos do partido para a chapa de vereadores e elencou os motivos de apoiar a pré-candidatura à reeleição da prefeita Josi Nunes. “Aprendi com meu pai que temos que estar com as pessoas que tem história. Josi Nunes vem de Jacinto e de Dolores, que todos conhecemos. É a Prefeita que está transformando nossa cidade com obras de qualidade e implementou o maior programa de segurança alimentar e qualificação profissional da nossa cidade, que é o cartão Acolhe Gurupi, onde as pessoas tem dignidade podem comprar o que precisam e por escolha própria, sem precisar passar por humilhações em filas no sol e na chuva. Gurupi não está para aventureiros e nem para quem não tem experiência em gestão”, reforçou Donato.

Trajetória

O presidente estadual do PRD, Walter Viana, relembrou sua trajetória profissional e política ao lado de Josi Nunes e também declarou o apoio à reeleição da Prefeita. “Mulher honesta, íntegra, conheço sua família, a sua origem. Quem anda em Gurupi vê as obras e o trabalho acontecendo. Só uma pessoa com a capacidade da prefeita Josi Nunes para trazer R$ 200 milhões em recursos para obras em todos os cantos da cidade”, completou.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, além de agradecer o apoio, fez questão de ressaltar a importância dessa parceria no fortalecimento do projeto de sua reeleição. Ao citar a importância do apoio da família, lembrou ser esta a primeira campanha que fará sem a presença física de dona Dolores. “Mas acredito que ela está orgulhosa do nosso trabalho”, disse emocionada.

Em um breve relato das obras e ações que vem realizando como a reconstrução do asfalto da cidade, as reformas de escolas e unidades de saúde, as praças já entregues e as que estão para iniciar, assim como a construção da nova rodoviária e a nova sede do Samu, que estão em fase de licitação, Josi Nunes agradeceu o apoio dos parlamentares federais que destinaram os recursos e falou da importância de seguir com o trabalho visando melhorar a cidade e a vida das pessoas. “Quero conclamar a todos para caminharmos pela cidade, apresentando o que estamos fazendo e marcharmos rumo à vitória em outubro”, finalizou aclamada pelos presentes.