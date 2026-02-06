Em evento público, Eduardo Gomes e Eduardo Siqueira Campos selam harmonia e ensaiam pacto político por Palmas

Por Wesley Silas

Em um ato que extrapolou o protocolo administrativo, a assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras do Centro de Educação Inclusiva (CEI) Sarah Gomes, na manhã desta quinta-feira (5), em Palmas, transformou-se em palco de recomposição política entre o senador Eduardo Gomes (PL) e o prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos). O episódio, noticiado inicialmente pelo site Orla Notícia, expôs não apenas um gesto de conciliação, mas também o redesenho de alianças nos bastidores da política palmense.

Diante do governador Wanderlei Barbosa, parlamentares e autoridades municipais, Eduardo Gomes fez questão de revisitar a campanha de 2024, quando esteve em campo contra o grupo de Siqueira Campos. O senador rememorou um dos momentos mais simbólicos da disputa:

“Na Praça dos Girassóis, eu afirmei que Palmas não se conquista por herança, mas pelo voto”, relembrou, numa referência indireta à polarização eleitoral que marcou a corrida pela prefeitura. Em seguida, cravou que “o resultado confirmou esse entendimento”, numa leitura que tenta, agora, se ajustar ao novo cenário de aproximação.

O discurso contrasta com a postura adotada durante a eleição, quando Gomes apoiou uma candidatura adversária à de Eduardo Siqueira Campos. Superado o pleito, o tom mudou. No palanque desta quinta-feira, o senador procurou enfatizar a trajetória do atual prefeito e justificou a vitória nas urnas como fruto de um capital político construído ao longo de décadas, incluindo a passagem por Senado, Câmara dos Deputados e cargos no Executivo.

“O Eduardo Siqueira conquistou a prefeitura pelo trabalho. É um histórico que a população reconheceu”, afirmou, sublinhando que a relação entre ambos é de “amizade de longa data” – um recado claro de que o confronto de 2024, ao menos publicamente, está sendo arquivado em nome de um novo arranjo.

Alinhamento em torno da gestão e cálculo político

No encerramento de sua fala, Gomes defendeu a construção de um “projeto comum” para Palmas e falou em “consolidação administrativa” da capital. O discurso aponta para um movimento de alinhamento à atual gestão municipal, sinalizando que antigos atritos partidários cedem lugar à conveniência de um bloco mais coeso no comando de verbas, obras e influência política na cidade.

Eduardo Siqueira Campos, por sua vez, preferiu concentrar suas declarações no caráter simbólico e social da nova unidade.

“O CEI Sarah Gomes representa um compromisso com a inclusão e com o futuro das nossas crianças. É uma honra iniciar este projeto, que vai impactar tantas famílias”, afirmou o prefeito, sem entrar diretamente no histórico de embates com o senador, mas aceitando, na prática, a recomposição.

O centro de educação inclusiva, que será erguido em área ainda a ser detalhada pela prefeitura, deverá atender demandas de educação especial na rede municipal. A cerimônia formalizou o começo das obras, embora sem divulgação de cronograma de execução nem prazo de conclusão, o que mantém em aberto o debate sobre a efetiva prioridade dada ao projeto.

Mais que um ato administrativo

Com a presença de diversas lideranças políticas, o evento funcionou como vitrine da “união” entre figuras que, até pouco tempo, estavam em campos opostos. O discurso oficial fala em parceria institucional pela cidade; nos bastidores, contudo, o movimento é lido como parte de uma reacomodação de forças de olho na governabilidade e nas futuras disputas locais e estaduais.

Resta saber se a convergência anunciada no palanque vai se refletir em resultados concretos para a população de Palmas ou se ficará restrita à cena política – útil para recompor biografias, acomodar interesses e reorganizar espaços de poder na capital tocantinense.

(Com informações do site Orla Notícia)