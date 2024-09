Em Figueirópolis: “Eu vim aqui com o aval do vice-governador que vai assumir o mandato”, diz locutor ligado a Laurez

Por Wesley Silas

Durante um movimentado comício na cidade de Figueirópolis, uma declaração significativa balançou os bastidores da política local e estadual. Marcio Júnior, locutor oficial de Laurez Moreira, anunciou que Marcos Pelizari, do PDT, será o candidato a vice-prefeito na chapa majoritária do município. Este movimento reforça a aliança estratégica com o PSD e o influente grupo político do senador Irajá Abreu.

O ponto alto do evento veio com uma afirmação de Marcio Júnior que gerou intensas especulações: “Eu vim aqui com o aval do Vice-Governador que vai assumir o mandato e vai ser o Governador”, declarou, referindo-se a Laurez Moreira, ao governador do Tocantins. Essa declaração sugere potenciais mudanças no cenário político estadual, despertando a curiosidade e a atenção de todos os envolvidos.