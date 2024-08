Em Figueirópolis, Fontoura desmente boatos de que estaria inelegível: “Narrativas falsas da oposição”

da rddação

O candidato a prefeito de Figueirópolis, José Fontoura (Republicanos) foi as redes sociais prestar esclarecimentos sobre boatos de que estaria inelegível. Segundo o ex-gestor da cidade, a oposição está implantando falsas notícias para tentar atrapalhar o processo eleitoral. Em um vídeo, ele chegou a afirmar que está em dias com a justiça eleitoral e de que é ficha limpa.

“É lamentável ver a estratégia suja que estão usando contra a minha campanha. Levantar narrativas falsas para tentar ganhar no tapetão é postura de candidato que não tem proposta para apresentar à população, mas fiquem tranquilos, estamos do lado da verdade e vamos combater essas fake news com os fatos. Repito: sou candidato e junto com Fernando Fernandes vamos chegar à vitória apoiados na verdade”, disse.