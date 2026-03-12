Em Gurupi, Amélio Cayres consolida pré-candidatura ao Governo e defende celeridade nas obras do HGG

Por Wesley Silas

GURUPI – O cenário político do Tocantins ganhou novos contornos nesta semana com as declarações incisivas do presidente da Assembleia Legislativa (Aleto), deputado Amélio Cayres (Republicanos). Durante solenidade na Câmara Municipal de Gurupi, onde foi homenageado com uma Moção de Aplausos – iniciativa do vereador Walter Coelho – o parlamentar ratificou sua pré-candidatura ao Governo do Estado e assegurou que o projeto segue firme, focado em liderar a chapa majoritária.

Protagonismo Eleitoral

Questionado sobre as articulações políticas e possíveis alianças — inclusive com a senadora Professora Dorinha —, Cayres foi categórico. Embora mantenha o diálogo aberto com diversas legendas durante a janela partidária, ele destacou que sua meta é o comando do Palácio Araguaia. “Nossa intenção é sair como cabeça de chapa e acredito que sairemos”, afirmou o deputado, reforçando que o momento é de construção de nominatas e fortalecimento de bases.

Saúde Pública: O Compromisso com o HGG

Um dos pontos centrais da entrevista foi a situação do Hospital Geral de Gurupi (HGG). Com um olhar crítico e técnico, Cayres classificou o projeto original da unidade como “vulnerável”, apontando a ausência de um plano de trabalho robusto no início das obras.

Para o presidente da Aleto, a conclusão do HGG, ao lado das unidades de Araguaína e Augustinópolis, não deve ser apenas uma meta de gestão, mas um compromisso de Estado. Ele reconheceu os avanços da atual gestão de Wanderlei Barbosa, mas enfatizou que o término dessas estruturas é vital para garantir um atendimento digno à população do sul do Tocantins.

Integração e Reconhecimento

Ao receber a honraria na “Capital da Amizade”, Cayres relembrou sua trajetória e defendeu a simbiose entre o Legislativo Estadual e os municípios. O deputado também rendeu elogios à Unirg (Universidade de Gurupi), classificando-a como uma instituição fundamental para o desenvolvimento do ensino superior tocantinense.

A postura de Amélio Cayres em Gurupi envia um recado claro ao tabuleiro político: o parlamentar não pretende figurar como coadjuvante. Com uma agenda que une infraestrutura de saúde e articulação institucional, ele se posiciona como um dos nomes centrais na sucessão estadual.

Confira a entrevista na íntegra: Assista aqui no canal do Portal Atitude